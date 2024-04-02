Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП с автобусом в Ярославской области

Председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования по факту гибели семи человек в ДТП с рейсовым автобусом, который попал под поезд на переезде в Ярославской области.
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