Анна Седокова отреагировала на сомнения в своём родстве со старшей дочерью: «Я знала, что наступит этот момент»

После участия Алины Белькевич в реалити‑шоу волна хейта вновь накрыла её маму — Анну Седокову. Певице нередко приходится сталкиваться с критикой из‑за своих браков, но на этот раз недоброжелатели пошли дальше: они усомнились в том, что она действительно является биологической матерью своей старшей дочери.