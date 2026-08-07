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Мода и Шоу-бизнес

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Анна Седокова отреагировала на сомнения в своём родстве со старшей дочерью: «Я знала, что наступит этот момент»

Анна Седокова отреагировала на сомнения в своём родстве со старшей дочерью: «Я знала, что наступит этот момент»

После участия Алины Белькевич в реалити‑шоу волна хейта вновь накрыла её маму — Анну Седокову. Певице нередко приходится сталкиваться с критикой из‑за своих браков, но на этот раз недоброжелатели пошли дальше: они усомнились в том, что она действительно является биологической матерью своей старшей дочери.

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