В 1988 году на киностудии имени Горького вышла музыкальная детская сказка «Раз, два — горе не беда!», которая неожиданно стала редчайшим примером советского стимпанка.
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