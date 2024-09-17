В Намибии подняли выплаты за потери в конфликте человека и дикой природы

Вступление в силу решения об увеличении выплат по схеме самообеспечения в рамках конфликта между человеком и дикой природой прокомментировал министр окружающей среды Намибии Похамба Шифета, 17 сентября пишет газета Namibian Sun.
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