Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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На лидера «Ногу свело!» составили протокол за отсутствие маркировки иноагента

На лидера «Ногу свело!» составили протокол за отсутствие маркировки иноагента

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан в РФ иноагентом) впервые привлекли к административной ответственности по факту отсутствия маркировки иноагента в его публикациях.

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