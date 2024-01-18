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Клиника «Екатерининская» расширяется в Краснодаре: открыли новый медицинский центр

Клиника «Екатерининская» расширяется в Краснодаре: открыли новый медицинский центр

Клиника «Екатерининская» расширяет своё присутствие в городе: 18 января состоялось официальное открытие 9-й клиники на ул.

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