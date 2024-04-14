Киев предпринял попытку массированной атаки беспилотниками на Крым и Краснодарский край

Киевский режим предпринял попытку массированной атаки беспилотниками объектов на территории России. Как сообщает Минобороны, атака была проведена в утреннее время, дроны перехвачены в районе Крыма и над Краснодарским краем.
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