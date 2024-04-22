AT: Зеленский грубо пожаловался союзникам на недостаточную помощь

Global Look Press/Keystone Press Agency/Pavlo Gonchar Президент Украины Владимир Зеленский грубо пожаловался на недостаточную помощь от западных союзников, в отличие от Израиля, который после атаки Ирана получил защиту и поддержку.
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