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ВК Пресс

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Афипский после атаки беспилотников: сразу пять мобильных групп обходят пострадавшие дворы

Афипский после атаки беспилотников: сразу пять мобильных групп обходят пострадавшие дворы

По данным на утро, повреждения получили десять частных домовладений, в одном из них начался пожар. Как сообщили в администрации Афипского после обеда, организован подворовой обход жителей для фиксации возможного ущерба.

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