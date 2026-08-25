Афипский после атаки беспилотников: сразу пять мобильных групп обходят пострадавшие дворы

По данным на утро, повреждения получили десять частных домовладений, в одном из них начался пожар. Как сообщили в администрации Афипского после обеда, организован подворовой обход жителей для фиксации возможного ущерба.
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