Объявленный Великобританией план по передаче украинским формированиям боеприпасов с обедненным ураном в случае его реализации может привести к трагедии мирового масштаба.
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