Кедми: Пугачеву выставили из кафе в Израиле

В Израиле певица Алла Пугачева оказалась в центре скандала. Пока официанты местного ресторана пытались понять, почему на них кричит на русском какая-то пожилая женщина, сама Примадонна не могла смириться с тем, что в ней не признали «ту самую» звезду экранов.
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