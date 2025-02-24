Кедми: Пугачеву выставили из кафе в Израиле

В Израиле певица Алла Пугачева оказалась в центре скандала. Пока официанты местного ресторана пытались понять, почему на них кричит на русском какая-то пожилая женщина, сама Примадонна не могла смириться с тем, что в ней не признали «ту самую» звезду экранов.