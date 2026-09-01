Мьянма: около 7000 домов были затоплены и пострадало более 30 000 человек в поселке Кьяикмаро, округ Моламьяйн, штат Мон, из-за продолжающихся наводнений, вызванных продолжительными дождями; ранее был убит один человек.
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