Ирина Болгар объяснила фото из семейного архива с Дуровым

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Представляющаяся матерью троих детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Ирина Болгар объяснила, что опубликовала фотографии из семейного архива в ответ на «бессовестную ложь про деловые отношения» с предпринимателем.