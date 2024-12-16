Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Паразитизм – наше всё! Власти и оппозиция Абхазии плачут, угрожают и делают реверансы

Паразитизм – наше всё! Власти и оппозиция Абхазии плачут, угрожают и делают реверансы

Абхазия оказалась на грани энергетической катастрофы, но почему-то чрезвычайная ситуация для мобилизации всех сил не объявляется, а серьезные меры для борьбы с массовым незаконным майнингом фактически не предпринимаются.

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