США и Украина обсудили планы по встрече контактной группы

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что главы Министерств обороны Соединенных Штатов и Украины Ллойд Остин и Рустем Умеров в ходе телефонного разговора обсудили планы, касающиеся грядущей встречи контактной группы, которая должна пройти позднее в ноябре.