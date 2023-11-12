США и Украина обсудили планы по встрече контактной группы

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что главы Министерств обороны Соединенных Штатов и Украины Ллойд Остин и Рустем Умеров в ходе телефонного разговора обсудили планы, касающиеся грядущей встречи контактной группы, которая должна пройти позднее в ноябре.
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