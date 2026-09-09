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Александр Петров объяснил причины дружбы с Сергеем Буруновым

Актер Александр Петров поделился причинами, по которым он подружился с коллегой Сергеем Буруновым. В интервью Rambler артист отметил, что дружба между актерами является редким явлением в индустрии.

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