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Современное искусство

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Победители премии World Sports Photography Awards

Победители премии World Sports Photography Awards

Фото: Октавио Пассос (Золото, водная категория) Фото: Скотт Барбур (золото, категория "Теннис") Фото: Кевин Сабитус (Золото, категория "Американский футбол") Фото: Кирк Ирвин (золото, категория "Хоккей") © TwelfthMan Фото: Джулия Роджер-Вейер (Золото, другая категория) Фото: Винс Миньотт (Золото, категория Формула-1) Фото: миссис Эво (Золото, категория для верховой езды) Фото: Патрик Смит (золото, категория для гольфа) Фото: Аннис Лин (Золото, категория "Зимние виды спорта") Фото: Бодо Крелинг (Золото, категория "Автоспорт") источник https://www.

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