Александр Юрьев: Провел личный приём граждан

Провел личный приём граждан.Кроме жилищных вопросов, с которыми чаще всего приходят евпаторийцы, сегодня рассматривали обращения по поводу переноса мусорной площадки, предоставления разрешения на размещение объекта развлекательного характера, организации одностороннего движения и установки дорожных знаков, ограничивающих скорость.
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