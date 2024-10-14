Александр Юрьев: Провел личный приём граждан

Провел личный приём граждан.Кроме жилищных вопросов, с которыми чаще всего приходят евпаторийцы, сегодня рассматривали обращения по поводу переноса мусорной площадки, предоставления разрешения на размещение объекта развлекательного характера, организации одностороннего движения и установки дорожных знаков, ограничивающих скорость.