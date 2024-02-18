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Чешский лидер Пётр Павел: Прага ведёт переговоры с партнёрами для закупки большой партии снарядов для Украины

Чешский лидер Пётр Павел: Прага ведёт переговоры с партнёрами для закупки большой партии снарядов для Украины

Чехия нашла для Украины большую партию артиллерийских снарядов, но у нее нет средств для их покупки и доставки на Украину.

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