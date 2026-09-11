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Аргументы и Факты

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Без «зазывал». Такси в Москве у вокзалов и аэропортов станет ещё безопаснее

Пассажиры по-прежнему могут воспользоваться такси вблизи транспортных узлов несколькими способами: заказать автомобиль через мобильное приложение или службу заказа, обратиться на официальную стойку легкового такси или позвонить по номеру телефона.

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