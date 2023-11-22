Ким Бейсингер: почему актриса простилась с миром кино

Многие запомнили Ким Бейсингер по ее блистательной роли в «Секретах Лос-Анджелеса». У кого-то она осталась в памяти по фильму «9 1/2 недель», а некоторые были в восторге от ее игры в ленте «На пятьдесят оттенков темнее».