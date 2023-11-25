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Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Ливерпуля», «Челси» в гостях у «Ньюкасла», «Арсенал» сыграет с «Брентфордом»

Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Ливерпуля», «Челси» в гостях у «Ньюкасла», «Арсенал» сыграет с «Брентфордом»

Также в субботу «Челси» сыграет в гостях с «Ньюкаслом», «Арсенал» – с «Брентфордом». В воскресенье «Тоттенхэм» встретится дома с «Астон Виллой», «Манчестер Юнайтед» будет противостоять «Эвертону».

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