Гладков: ВСУ за сутки обстреляли два населенных пункта в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины сбросили два взрывных устройства на село Щетиновка с беспилотного летательного аппарата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии