Флаг России обязательно будут вывешивать во всех образовательных учреждениях страны

В России в первом чтении принят проект закона, по которому с 1 сентября 2024 года все образовательные организации — детские сады, школы, колледжи, техникумы и вузы — будут вывешивать на зданиях Государственный флаг Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии