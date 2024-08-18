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Иностранные инвесторы торгуют акциями Японии как никогда раньше

Иностранные инвесторы торгуют акциями Японии как никогда раньше

Глобальные инвесторы были чистыми покупателями японских акций на неделе, закончившейся 9 августа, поскольку торговля восстановилась после исторического спада, сообщила 18 августа англоязычная японская газета The Japan Times.

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