Иностранные инвесторы торгуют акциями Японии как никогда раньше

Глобальные инвесторы были чистыми покупателями японских акций на неделе, закончившейся 9 августа, поскольку торговля восстановилась после исторического спада, сообщила 18 августа англоязычная японская газета The Japan Times.
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