Найден виновник разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе из-за которого Анжелика Варум и другие звезды лишились элитной недвижимости

Наталия

Никаких выводов они не сделают, эти наши, завывающие, скачущие, мяукающие и хрипящие, с позволения сказать, "звезды". Постараются снова хорошенько заработать в России, выламываясь под фонограмму, а потом прикупят себе особнячки и виллы где-нибудь, например, в Испании. Россию они своей страной не считают и считать не будут никогда. Это для них место, где наивные и доверчивые туземцы хорошо платят за их, как-бы, пение.