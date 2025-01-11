ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Почему самая "великая страна в мире" не смогла уберечь Калифорнию от пожаров и при чём здесь корюшка.
Найден виновник разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе из-за которого Анжелика Варум и другие звезды лишились элитной недвижимости
Комментарии
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Наталия
Никаких выводов они не сделают, эти наши, завывающие, скачущие, мяукающие и хрипящие, с позволения сказать, "звезды". Постараются снова хорошенько заработать в России, выламываясь под фонограмму, а потом прикупят себе особнячки и виллы где-нибудь, например, в Испании. Россию они своей страной не считают и считать не будут никогда. Это для них место, где наивные и доверчивые туземцы хорошо платят за их, как-бы, пение.
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19 час.
степан дунов
Всех кто обосновался за бугром выгнать из России навсегда. Пусть там зарабатывают и живут. ВВП предупреждал:::замучаетесь пыль глотать.
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17 час.
Олег Самойлов
А чО искать-то виновника? Явно это наши товарищи, подчиненные Путина Петров с Бошаровым!
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12 час.
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