Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 889 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий анин
    Бизнес в медицине давно укоренился...Зав хирургией бол...
  • Добрый Кот
    Для кого-то и Чикатило был хорошим.Зав хирургией бол...
  • Иван Ураганов
    С таджика 20 тысяч,а с россиянки 120,надо было наоборот.Зав хирургией бол...

Найден виновник разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе из-за которого Анжелика Варум и другие звезды лишились элитной недвижимости

Найден виновник разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе из-за которого Анжелика Варум и другие звезды лишились элитной недвижимости

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Почему самая "великая страна в мире" не смогла уберечь Калифорнию от пожаров и при чём здесь корюшка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталия
Никаких выводов они не сделают, эти наши, завывающие, скачущие,  мяукающие и хрипящие,  с позволения сказать,   &quot;звезды&quot;. Постараются снова хорошенько заработать в России, выламываясь под фонограмму, а потом прикупят себе особнячки и виллы где-нибудь, например, в Испании. Россию они своей страной не считают и считать не будут никогда. Это для них место, где наивные и доверчивые туземцы хорошо платят за их, как-бы, пение.
Ответить
19 час.
степан дунов
Всех кто обосновался за бугром выгнать из России навсегда. Пусть там зарабатывают и живут. ВВП предупреждал:::замучаетесь пыль глотать.
Ответить
17 час.
Олег Самойлов
А чО искать-то виновника? Явно это наши товарищи, подчиненные Путина Петров с Бошаровым!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх