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Летанг выиграл «Мастертон Трофи» – приз за верность хоккею. Он пережил 2-й инсульт за карьеру и смерть отца

Защитник «Питтсбурга» стал обладателем «Билл Мастертон Трофи». Награда ежегодно вручается хоккеисту НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

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