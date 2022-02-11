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Иван Николишин продолжит карьеру в Финляндии

«Ильвес» подписал контракт до конца сезона с 25-летним российским нападающим Иваном Николишиным. Николишин, перешедший из хабаровского «Амура», в ближайшие дни присоединится к команде.

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