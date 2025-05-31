Базовый iPhone 17 подрастёт до уровня Pro. Младшая новинка Apple получит более крупный экран, чем у предшественника

Похоже, в линейке iPhone нового поколения изменения внешнего вида коснутся даже базового iPhone 17. Согласно свежим данным аналитики Росса Янга (Ross Young), iPhone 17 получит увеличенный относительно iPhone 16 дисплей.
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