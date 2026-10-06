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Царьград

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МИД России заявил о сохранении миграционного потока из Центральной Азии

МИД России заявил о сохранении миграционного потока из Центральной Азии

Россия сохраняет статус основного рынка труда для мигрантов из Центральной Азии. Руководитель СНГ департамента МИД России Александр Стерник отметил географическую и культурную близость с Узбекистаном, Таджикистаном и Киргизией как ключевые факторы.

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