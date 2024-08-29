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Мирошник рассказал о сексуальном насилии ВСУ над жителями Курской области

Мирошник рассказал о сексуальном насилии ВСУ над жителями Курской области

Поступают сведения о сексуальном насилии украинских боевиков над мирными жителями Курской области, заявил 29 августа посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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