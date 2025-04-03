Последние фильмы режиссеров Стивена Спилберга и Кристофера Нолана представлены на CinemaCon 2025

Голливудская студия Universal Pictures в среду представила следующие фильмы от режиссеров Стивена Спилберга и Кристофера Нолана на мероприятии CinemaCon 2025 в Лас-Вегасе на фоне замедления темпов роста киноиндустрии в США, сообщает AFP.
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