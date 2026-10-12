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Бюджетный маневр как ключ к дешевым деньгам: в ЦБ назвали главное условие для снижения ставки в 2027 году

Бюджетный маневр как ключ к дешевым деньгам: в ЦБ назвали главное условие для снижения ставки в 2027 году

МОСКВА, 12 октября, ФедералПресс. Зампред Банка России Алексей Заботкин в Госдуме обозначил критически важное условие для снижения ключевой ставки в 2027 году – запланированное снижение структурного первичного дефицита бюджета.

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