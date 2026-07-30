Западный Берег и Газа: По меньшей мере два человека были убиты в районе Аль-Маваси в Хан-Юнисе, один человек был убит и восемь получили ранения в лагере беженцев Бурейдж, а еще один убит возле детского центра Аль-Катан в городе Газа, в секторе Газа, в ночь с 29 на 30 июля и в утренние часы по местному времени в результате израильских ударов.