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Контрафронт

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Западный Берег и Газа: По меньшей мере два человека были убиты в районе Аль-Маваси в Хан-Юнисе, один...

Западный Берег и Газа: По меньшей мере два человека были убиты в районе Аль-Маваси в Хан-Юнисе, один человек был убит и восемь получили ранения в лагере беженцев Бурейдж, а еще один убит возле детского центра Аль-Катан в городе Газа, в секторе Газа, в ночь с 29 на 30 июля и в утренние часы по местному времени в результате израильских ударов.

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