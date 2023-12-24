Владислав Кульминский: «Внутренняя цензура – это всегда нехорошо»

Чрезвычайное положение в Молдове следует отменить. Такое мнение высказал исполнительный директор IPIS, бывший вице-премьер по реинтеграции Владислав Кульминский в эфире ток-шоу «Без галстуков" с Александром Стахурским на телеканале N4.
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