Владислав Кульминский: «Внутренняя цензура – это всегда нехорошо»

Чрезвычайное положение в Молдове следует отменить. Такое мнение высказал исполнительный директор IPIS, бывший вице-премьер по реинтеграции Владислав Кульминский в эфире ток-шоу «Без галстуков" с Александром Стахурским на телеканале N4.