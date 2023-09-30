Мухин о забеге Марио после гола «Зенита»: «Это неприемлемо – пробегать мимо скамейки и так радоваться. Не очень хороший поступок»

В 7-м туре Мир РПЛ «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА на «ВЭБ Арене» (1:1). После того, как сравнял счет на 88-й минуте, замененный Фернандес пробежал мимо скамейки ЦСКА к угловому флажку, чтобы отпраздновать гол.