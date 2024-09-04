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Первенство Москвы. Дрожжина и Тельнов, Слуцкая и Гончаров, Билибина и Кашаев выступят с произвольными танцами

Первенство Москвы Танцы на льду, КМС Произвольный танец Начало – 15.00 по московскому времени, прямая трансляция – Mainstream.

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