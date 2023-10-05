Шойгу: в сентябре набрано 38 тысяч добровольцев для выполнения задач в зоне СВО

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в четверг, 5 октября, по итогам совещания с командующими группировок в штабе Объединенной группировки российских войск сообщил, что в течение последнего месяца набрано 38 тысяч добровольцев для участия в специальной военной операции.