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Театр абсурда

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Голландский генерал предлагает повторить "Дранг нах Остен"

Голландский генерал предлагает повторить "Дранг нах Остен"

Сергей Васильев С таким заявлением выступил начальник штаба армии Нидерландов генерал-лейтенант Мартин Вейнен Передайте этому нацисту, что население России помнит голландских укурков на своей территории: Помним что Голландия поставила больше всего добровольцев для Рейха - только за 1941 года добровольцами на военную службу Третьего Рейха записалось 25 000 человек.

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