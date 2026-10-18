Этой ночью масштабная атака дронов ВСУ пришлась на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В половине шестого в официальном канале губернатора Петербурга Александра Беглова и на сайте Смольного появилось подтверждение, что город подвергся «массированной атаке беспилотных средств военного назначения».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Сеута захлебнулас...
- «Реальный рубильн...
- Молельные комнаты...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым