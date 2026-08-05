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Удар украинского дрона по давно списанному советскому пассажирскому самолету

Удар украинского дрона по давно списанному советскому пассажирскому самолету Як-40, много лет одиноко стоявшему на территории аэропорта Белгорода, который сам по себе не функционирует с февраля 2022 года.

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