Удар украинского дрона по давно списанному советскому пассажирскому самолету Як-40, много лет одиноко стоявшему на территории аэропорта Белгорода, который сам по себе не функционирует с февраля 2022 года.
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Удар украинского дрона по давно списанному советскому пассажирскому самолету Як-40, много лет одиноко стоявшему на территории аэропорта Белгорода, который сам по себе не функционирует с февраля 2022 года.
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