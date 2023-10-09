В Израиле супруги погибли, защищая своих детей от террористов

Израильские СМИ рассказали душераздирающую историю супругов Адара и Итай Бердичевских, граждан Израиля, которые во время атаки террористов ХАМАС сумели спасти своих десятимесячных близнецов, но сами погибли .
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