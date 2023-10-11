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Мировое обозрение

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В Словакии пройдут переговоры о создании правительственной коалиции, которая не будет помогать Украине

В Словакии пройдут переговоры о создании правительственной коалиции, которая не будет помогать Украине

С победившей на состоявшихся в стране 30 сентября парламентских выборах партией «Направление — социальная демократия», во главе которой стоит бывший глава кабмина Роберт Фицо, будет вести переговоры по формированию нового правительства партия «Голос — социальная демократия», возглавляемая экс-премьером республики Петером Пеллегрини.

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