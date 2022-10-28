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Пересильд начала «разваливаться на куски», после полета в космос на МКС

Пересильд начала «разваливаться на куски», после полета в космос на МКС

Российская актриса Юлия Пересильд сообщила о том, что начала испытывать серьезные проблемы со здоровьем после того, как слетала на орбиту Земли для съемок художественного фильма «Вызов» и нуждается в помощи врачей.

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