Пересильд начала «разваливаться на куски», после полета в космос на МКС

Российская актриса Юлия Пересильд сообщила о том, что начала испытывать серьезные проблемы со здоровьем после того, как слетала на орбиту Земли для съемок художественного фильма «Вызов» и нуждается в помощи врачей.
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