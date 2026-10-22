Prime Medicine начала испытания метода, который переписывает генетический код в клетках печени — результаты лечения ожидаются в 2027 году Американская биотехнологическая компания Prime Medicine сообщила о лечении первого участника клинического испытания, в котором прайм-редактирование применяют для изменения ДНК непосредственно внутри человеческого организма.
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