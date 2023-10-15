Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Надежда
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Точка отсчета: с чего начался и чем закончится палестино-израильский конфликт

Точка отсчета: с чего начался и чем закончится палестино-израильский конфликт

Где точка отсчета в этой кровавой бойне всех против всех? Пока война Израиля и Палестины не переросла в Третью мировую ядерную – здравомыслящие силы призывают обратиться к истории и исходным договоренностям.

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