Точка отсчета: с чего начался и чем закончится палестино-израильский конфликт

Где точка отсчета в этой кровавой бойне всех против всех? Пока война Израиля и Палестины не переросла в Третью мировую ядерную – здравомыслящие силы призывают обратиться к истории и исходным договоренностям.
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