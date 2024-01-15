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«iDeaWay»

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Возможно, скоро WhatsApp позволит своим пользователям скрывать свой онлайн-статус

Возможно, скоро WhatsApp позволит своим пользователям скрывать свой онлайн-статус

Данная функция станет дополнением к недавним изменениям, уже внесённым в последнюю версию приложенияКак сообщает проект WABetaInfo, на данный момент разработчики популярнейшего мессенджера WhatsApp активно развивают функционал, с помощью которого пользователи смогут скрывать свой онлайн-статус.

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