Возможно, скоро WhatsApp позволит своим пользователям скрывать свой онлайн-статус

Данная функция станет дополнением к недавним изменениям, уже внесённым в последнюю версию приложенияКак сообщает проект WABetaInfo, на данный момент разработчики популярнейшего мессенджера WhatsApp активно развивают функционал, с помощью которого пользователи смогут скрывать свой онлайн-статус.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)