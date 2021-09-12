«Даже машину не смогла припарковать»: петербуржцы пожаловались на пьяную водительницу каршеринга

По словам очевидцев, девушка не смогла припарковать машину без посторонней помощи. В ночь на воскресенье, 12 сентября, петербуржцы пожаловались на пьяную водительницу в группе в социальной сети «ВКонтакте» «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».