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«Даже машину не смогла припарковать»: петербуржцы пожаловались на пьяную водительницу каршеринга

По словам очевидцев, девушка не смогла припарковать машину без посторонней помощи. В ночь на воскресенье, 12 сентября, петербуржцы пожаловались на пьяную водительницу в группе в социальной сети «ВКонтакте» «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

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