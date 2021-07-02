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Ежемесячная выплата 1000 рублей положена пенсионерам и не только в 2021 году: нужно подать заявление в ПФР

Ежемесячная выплата 1000 рублей положена пенсионерам и не только в 2021 году: нужно подать заявление в ПФР

Ежемесячная выплата 1000 рублей положена пенсионерам и не только в 2021 году: нужно подать заявление в ПФР ДарьяПенсионный фонд России рассказал, какой категории пенсионеров положена дополнительная социальная выплата к пенсии в размере 1000 рублей.

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