Ежемесячная выплата 1000 рублей положена пенсионерам и не только в 2021 году: нужно подать заявление в ПФР ДарьяПенсионный фонд России рассказал, какой категории пенсионеров положена дополнительная социальная выплата к пенсии в размере 1000 рублей.