Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, комментируя заявление иностранным СМИ главы киевского режима Владимира Зеленского о возможном обмене с РФ территориями, отметил, что Украина может получить только участок земли «метра на два».
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